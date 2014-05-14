Верстка лендинг страницы - Срочная

Добрый день. Требуется вёрстка короткого( на 1 экран) лендинга, он в 3-х вариантах. Прикрепляю. Сроки и цена с Вас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только 1 страница.
Есть PSD. Но нужны будут некоторые изменения.
Желательно именно срочно.
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