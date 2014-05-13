Требуется сверстать LP

HTML-версткаЗакрыт33 заявки246 просмотров
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Добрый день.

Требуется вёрстка короткого( на 1 экран) лендинга, он в 3-х вариантах.

Прикрепляю.

Сроки и цена с Вас.

10 лет назад
Alexrfs
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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