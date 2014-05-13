Верстка простого баннера (Срочно)

Техническое задание на разработку LandingPage для категории «B” Автошколы ВОА ДЮСШ г.Тюмень: https://docs.google.com/document/d/15KxI6LTBYVbMlhrKZry8J_clNB6QMgZS3CcimhSKJQs/edit?usp=sharing
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Необходимо сверстать ( html / css) Простой резиновый баннер, дел знающему человеку на полчаса. Макет предоставлю. Основная задача, что бы все хорошо выглядело при разных разрешениях, но соответствовало дизайну. Картинки слева сжимаются, текст над ними переносится в две строки. Кроссбраузерность до ie8
По всем вопросам на почту [email protected]
Просьба пишите реальные сроки и цену!
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