Верстка простого баннера (Срочно)

HTML-версткаЗакрыт4 заявки163 просмотра
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Необходимо сверстать ( html / css) Простой резиновый баннер, дел знающему человеку на полчаса. Макет предоставлю. Основная задача, что бы все хорошо выглядело при разных разрешениях, но соответствовало дизайну. Картинки слева сжимаются, текст над ними переносится в две строки. Кроссбраузерность до ie8

По всем вопросам на почту [email protected]

Просьба пишите реальные сроки и цену!

10 лет назад
aj17
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад