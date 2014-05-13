Верстка простого баннера (Срочно)

Необходимо сверстать ( html / css) Простой резиновый баннер, дел знающему человеку на полчаса. Макет предоставлю. Основная задача, что бы все хорошо выглядело при разных разрешениях, но соответствовало дизайну. Картинки слева сжимаются, текст над ними переносится в две строки. Кроссбраузерность до ie8

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