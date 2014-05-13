Верстка лендинга

$50
HTML-версткаЗакрыт36 заявок267 просмотров
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Необходимо сверстать лендинг.

Сроки 2-3 дня.

Подробности кандидатам.

10 лет назад
salestile
Олег 
63 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Yoo_Vytaliy
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня