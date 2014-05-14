Верстка и программинг wordpress

HTML-версткаЗавершен3 заявки155 просмотров
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Есть сайт на вордпресе http://fingers-studio.ru/

Нужно частично переделать под новый макет http://yadi.sk/d/oDdW6suQQ5xje

ТЗ: http://yadi.sk/d/YY-TzVdDQ67WR

Цена и сроки ?

WordPress
10 лет назад
dolunin
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$50
2 дня
Обратился к Руслану с задачей сверстать под вордперс, и реализовать некий функционал. Всё сделал отлично, очень быстро. Рекомендую )
Хороший заказчик. Сотрудничеством доволен. Хорошо поставленое задание, быстрый ответ на возникшие вопросы. Быстрая оплата. Всем рекомендую.
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