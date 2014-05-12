Верстка

$250
HTML-версткаЗакрыт17 заявок302 просмотра
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Нужно сверстать внутренние страницы. Есть шаблон, нужна верстка контента внутренних страниц для разметки использовать стили bootstrap. Пример страницы в приложении. Всего 13 страниц.

10 лет назад
oleg10149
Олег 
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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