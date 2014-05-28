Верстка резинового дизайна

$250
HTML-версткаЗавершен9 заявок352 просмотра
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Уважаемые исполнители, необходима резиновая верстка макетов.

Требования по фронтенду:

- верстка по BEM методологии;

- использование require.js;

- примеры Вашей верстки по БЭМ.

Под БЭМ имею ввиду соответствующее именование классов и структура файлов.

Если не очень знакомы с requirejs, помогу.

Превью тут: https://dl.dropboxusercontent.com/u/82071902/preview.rar

10 лет назад
softua
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
efender
Олег 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$200
4 дня
С Олегом общался по проекту в первый день. После этого на протяжении все работы он не задавал вопросов. Меня сначала это насторожило, но когда увидел результат был удивлен. Все сразу понял, выполнил работу настолько качественно и быстро, что даже придраться не к чему. Всем рекомендую этого исполнителя. Сам буду в дальнейшем к нему обращаться.
Работа принята и оплачена своевременно. С Русланом было приятно работать. Спасибо!
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