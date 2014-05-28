Верстка резинового дизайна

С Олегом общался по проекту в первый день. После этого на протяжении все работы он не задавал вопросов. Меня сначала это насторожило, но когда увидел результат был удивлен. Все сразу понял, выполнил работу настолько качественно и быстро, что даже придраться не к чему. Всем рекомендую этого исполнителя. Сам буду в дальнейшем к нему обращаться.