Верстка лендинга

Верстка и программирование лендинга

Требования по верстке: Верстка должна быть сделана качественно, должны быть в точности перенесены, оттенки, цвета, тени, размеры, объемные кнопки и тд.

Сайт должен одинаково и правильно отображаться во все браузерах

• Internet explorer

• Opera

• FireFox

• Chrome

• Safari

Важно, чтобы сайт верно отображался и работал на мобильных устройствах, планшетах