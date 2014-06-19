Верстка лэндинг страницы для WIFI рекламы

Нужно переделать карту на сайте sardegna.su ( joomla 2.5 ) Нужно сделать карту о.Сардиния (Италия) с разделением на провинции, каждая провинция имеет город, каждая провинция и каждый город являются ссылками на результаты поиска. 1. Используемые цвета: ...
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Друзья, шаблон готов в PSD (в шаблоне есть только форма для регистрации из 3 полей), сверстать необходимо под бесплатную CMS (Drupal, Joomla), закинуть на домен и хостинг, 2-3 дня, опытный верстальщик сделает за 2 часа.
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