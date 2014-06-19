Верстка лэндинг страницы для WIFI рекламы

$30
HTML-версткаЗавершен16 заявок189 просмотров
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Друзья, шаблон готов в PSD (в шаблоне есть только форма для регистрации из 3 полей), сверстать необходимо под бесплатную CMS (Drupal, Joomla), закинуть на домен и хостинг, 2-3 дня, опытный верстальщик сделает за 2 часа.

10 лет назад
vitalycool
Виталий 
42 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
by_frenki_MALCOV
Артем 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
рекомендую!
Отличный заказчик!
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