Интерактивная карта страны (Италия)

Нужно переделать карту на сайте sardegna.su ( joomla 2.5 )

Нужно сделать карту о.Сардиния (Италия) с разделением на провинции, каждая провинция имеет город, каждая провинция и каждый город являются ссылками на результаты поиска.

1. Используемые цвета: море – F0FFFF / карта 6495ED / активная область 4169E1 / границы провинций

2. Города обозначаются точками диаметром 5пикселей

3. Обозначить значками самолётов аэропорты с международным обозначением

4. Названия городов указаны в текстовом варианте и должны корректно переводится на другие языки с помощью установленного переводчика – googletranslate

5. Каждая провинция имеет выноску с названием на итальянском

6. Карта должна корректно отображаться на устройствах с различной диагональю

7. Карта должна корректно отображаться в различных браузерах и операционных системах, в т.ч. android 2 и выше, IE 9 и выше

Цену и срок указывайте в проекте.