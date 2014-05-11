Верстка страниц оплаты + интеграция с платежкой

Необходима верстка страницы оплаты с простыми формами для заполнения о клиенте, и интеграция данных страниц с платежкой payanyway.ru или interkassa.

Подробное описание: клиент выбирает продукт на сайте переходит на данную страницу заполняет о себе информацию переходит на платежку, оплачивает возвращается на страницу подтверждения, отправляется письмо подтверждения. Клиент сохраняется в базу клиентов.

Бюджет согласовывается. Оплата только безопасная сделка.