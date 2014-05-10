Сверстать простые страницы

Сайт world-intim.ru Всю верстку из архива вывести нормально на сайт, сделать нормальное выпадающее меню (псд) и нормальный каталог товаров (как в макете хтмл) Сделать кроссербразорность и убрать глюки на планшетах. Довести сайт до ума (нормальная ...
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Необходимо сверстать страницы по типу, http://play.allo.ua/. По факту необходимо поменять только логотип и цвета.
Бюджет согласовывается. Оплата только безопасная сделка.
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