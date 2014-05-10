Сверстать простые страницы

HTML-версткаЗакрыт26 заявок293 просмотра
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Необходимо сверстать страницы по типу, http://play.allo.ua/. По факту необходимо поменять только логотип и цвета.

Бюджет согласовывается. Оплата только безопасная сделка.

10 лет назад
Migmig
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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