Исправить footer в wordpress теме.

Задавайте любые вопросы, я не посредник. По кроссбраузерности: все современные браузеры, IE 8+. Всякие круглые аватарки необязательно через CSS3 делать, можно просто так картинкой и оставить. Сверстать нужно главную и внутреннию. Если надо скрины более детальные ...