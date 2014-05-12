Сверстать две страницы из PSD в HTML

Задавайте любые вопросы, я не посредник.

По кроссбраузерности: все современные браузеры, IE 8+. Всякие круглые аватарки необязательно через CSS3 делать, можно просто так картинкой и оставить. Сверстать нужно главную и внутреннию. Если надо скрины более детальные сделаю.

Сами скрины:

1 - http://gyazo.com/63d4280cafecf2cda15ac4ac0bcd4237

2 - http://gyazo.com/0172206358658a8cd5fe4b44b0b1023a

Некоторые вещи кривовато сделал, поэтому если какие то предложения и корректировки, то велкам.

Оплата в WebMoney по факту