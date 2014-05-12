Сверстать две страницы из PSD в HTML

$50
HTML-версткаЗавершен25 заявок257 просмотров
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Задавайте любые вопросы, я не посредник.

По кроссбраузерности: все современные браузеры, IE 8+. Всякие круглые аватарки необязательно через CSS3 делать, можно просто так картинкой и оставить. Сверстать нужно главную и внутреннию. Если надо скрины более детальные сделаю.

Сами скрины:

1 - http://gyazo.com/63d4280cafecf2cda15ac4ac0bcd4237

2 - http://gyazo.com/0172206358658a8cd5fe4b44b0b1023a

Некоторые вещи кривовато сделал, поэтому если какие то предложения и корректировки, то велкам.

Оплата в WebMoney по факту

HTML
10 лет назад
esidrex
Игорь 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mitsyk
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все отлично. Оплата была произведена на перед, хотя я этого не требовал. Рекомендую работать с отличным заказчиком.
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