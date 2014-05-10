Wordpress тема

$250
HTML-версткаЗавершен11 заявок340 просмотров
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Нужно в кратчайшие строки сверстать тему для wordpress. ПСД скину исполнителю. Прошу писать вашу цену и сроки.

WordPress
10 лет назад
Fominikh
Алег 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
watts220
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$150
2 дня
Отличный специалист сделал все очень качественно и сдал работу даже раньше чем обещал. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Хороший работодатель. Рекомендую к сотрудничеству!
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