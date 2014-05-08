Верстка в html+css

Два крупных проекта, требуется реализовать фронт энд. Требования: 1-3 года вёрстки, много опыта на angularJS, кроссбраузерная и адаптивная вёрстка под мобильные и планшеты. Знание html5, css3, js С примерами кода на angular и без Оплата: 15$ в ...