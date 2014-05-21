Сверстать и натянуть на Joomla (адаптивная)

HTML-версткаЗавершен7 заявок167 просмотров
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Доброго.

Нужно сверстать макет и натянуть на джумла.

Верстка нужна адаптивная (телефон/планшет - полная поддержка).

Сроки важны. Примерный скриншот в аттаче.

UPD Примерный скриншот: http://mocku.ps/fja2fr

Joomla
10 лет назад
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$75
3 дня
Все отлично! Хорошая работа и хороший результат. Все сделано как надо. Все просьбы и пожелания учитывались и терпеливо реализовывались. Я доволен! Спасибо.
Доволен сотрудничеством. Вежливое и приятное общение, четкое задание, своевременная оплата.
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