Верстка 2 страницы

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Сверстать 2 страницы Главная Внутреняя

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Соблюдение стандартов W3C.

Верхнее меню выпадающее

Главная страницы:

Реализовать Слайдер.

Текст должен быть независим от картинки. Возможность изменить текст. (Подробности опишу.)

Блоки Физкультура, Методика и т.д. При наведение должно быть затемнение картинки. Картинка должна быть ссылкой.

Внутренняя:

Хлебные крошки

Меню с лева, Методика 3 Это активное меню

Методика 5 курсор при наведении

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10 лет назад
lifestory
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
efender
Олег 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, выполнил работу качественно и в срок. Рекомендую!
Все прошло отлично. Рекомендую!