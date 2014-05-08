Поменять шапку сайта ( дизайн и верстка)с образца

есть сайт http://rus-lyapko.ru/ ( наверху шапка- кораблик телефон поиск- внизу синяя линия ( символизирует воду)- и в ней меню)

надо поменять на шапку с сайта argomoscow.ru ( но не целиком а используя элементы из шапки- таким образом как написано ниже) ( PSD есть)- прилагается

то есть: заголовок сайта меняем с argomoscow.ru на argoland.ru и надпись вместо магазина будет такая: ( то есть---" Центр Здоровья- Портал Арго". и ниже:

"товары для здоровья в москве и всей россии-доставка и самовывоз" ( мелкими буквами)

дальше идет та же картинка - чуть левее чем в оригинале ( счастливая семья) чтобы оставить место для формы поиска и для телефонов. телефоны максимально левей сдвигаем ( после семьи). то есть нужно чтобы было место для формы поиска ( гугл пользовательский поиск)

и нижнюю полоску которая сейчас синяя надо заменить на зеленую ( но не просто на тупо зеленый цвет- а с слегка торчащей травой). чтобы было логично- что семья лежит не на чем-то синем а на зеленой траве.

http://www.design-warez.ru/uploads/posts/2011-06/1308405764_uzxiovtc87bl6qm.jpeg что-то типа такого ( второе снизу)-но чтобы сам фон был сплошной только наверху чуть чуть торчит трава- тогда будет понятно что это трава а не просто зеленая полоска..

сплошное зеленое нужно для того чтобы белым шрифтом поместить меню ( как сейчас - с переделываемого сайта- каталог и прайс..интернет магазин..где купить и т.д) то есть этот элемент тоже надо переделать.