Поменять шапку сайта ( дизайн и верстка)с образца

$50
HTML-версткаЗавершен10 заявок193 просмотра
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есть сайт http://rus-lyapko.ru/ ( наверху шапка- кораблик телефон поиск- внизу синяя линия ( символизирует воду)- и в ней меню)

надо поменять на шапку с сайта argomoscow.ru ( но не целиком а используя элементы из шапки- таким образом как написано ниже) ( PSD есть)- прилагается

то есть: заголовок сайта меняем с argomoscow.ru на argoland.ru и надпись вместо магазина будет такая: ( то есть---" Центр Здоровья- Портал Арго". и ниже:

"товары для здоровья в москве и всей россии-доставка и самовывоз" ( мелкими буквами)

дальше идет та же картинка - чуть левее чем в оригинале ( счастливая семья) чтобы оставить место для формы поиска и для телефонов. телефоны максимально левей сдвигаем ( после семьи). то есть нужно чтобы было место для формы поиска ( гугл пользовательский поиск)

и нижнюю полоску которая сейчас синяя надо заменить на зеленую ( но не просто на тупо зеленый цвет- а с слегка торчащей травой). чтобы было логично- что семья лежит не на чем-то синем а на зеленой траве.

http://www.design-warez.ru/uploads/posts/2011-06/1308405764_uzxiovtc87bl6qm.jpeg что-то типа такого ( второе снизу)-но чтобы сам фон был сплошной только наверху чуть чуть торчит трава- тогда будет понятно что это трава а не просто зеленая полоска..

сплошное зеленое нужно для того чтобы белым шрифтом поместить меню ( как сейчас - с переделываемого сайта- каталог и прайс..интернет магазин..где купить и т.д) то есть этот элемент тоже надо переделать.

10 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
Выбранный исполнитель
ARTkuznyetsov
Олександр 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
$25
3 дня
очень всё прекрасно, учёл малейшие моменты, которые я даже сам иногда не учитывал, сразу видно профессионал и гуру html и css :-)
Пример отличного заказчика. Было приятно работать. Четкие задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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