Поменять шапку сайта ( дизайн и верстка)с образца

Требуется на постоянную работу (полная занятость, работа удаленная) специалист в технический отдел. Основные обязанности создание и верстка сайтов. Разработка мобильных приложений (на конструкторе http://maker-apps.ru/, это просто). Обязательно хорошее знание html, CSS, PHP. Опыт работы с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть сайт http://rus-lyapko.ru/ ( наверху шапка- кораблик телефон поиск- внизу синяя линия ( символизирует воду)- и в ней меню)
надо поменять на шапку с сайта argomoscow.ru ( но не целиком а используя элементы из шапки- таким образом как написано ниже) ( PSD есть)- прилагается
то есть: заголовок сайта меняем с argomoscow.ru на argoland.ru и надпись вместо магазина будет такая: ( то есть---" Центр Здоровья- Портал Арго". и ниже:
"товары для здоровья в москве и всей россии-доставка и самовывоз" ( мелкими буквами)
дальше идет та же картинка - чуть левее чем в оригинале ( счастливая семья) чтобы оставить место для формы поиска и для телефонов. телефоны максимально левей сдвигаем ( после семьи). то есть нужно чтобы было место для формы поиска ( гугл пользовательский поиск)
и нижнюю полоску которая сейчас синяя надо заменить на зеленую ( но не просто на тупо зеленый цвет- а с слегка торчащей травой). чтобы было логично- что семья лежит не на чем-то синем а на зеленой траве.
http://www.design-warez.ru/uploads/posts/2011-06/1308405764_uzxiovtc87bl6qm.jpeg что-то типа такого ( второе снизу)-но чтобы сам фон был сплошной только наверху чуть чуть торчит трава- тогда будет понятно что это трава а не просто зеленая полоска..
сплошное зеленое нужно для того чтобы белым шрифтом поместить меню ( как сейчас - с переделываемого сайта- каталог и прайс..интернет магазин..где купить и т.д) то есть этот элемент тоже надо переделать.
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