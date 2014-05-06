Обновить шаблон и доработать движок DLE

Обновил движок DLE с 5.2 до актуальной версии - нужно доработать шаблон, чтобы работали комментарии и остальное на сайте. Никаких дополнительных модулей не установлено, всё стандартно. В данный момент после обновления на сайте неправильно отображаются комментарии, не показывается просмотр новостей, некорректно показывается рейтинг новости, опрос на сайте. Необходимо все это привести в нормальный вид