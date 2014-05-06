Необходимо по макету в PSD сверстать сайт(jpeg в приложении)

есть старая версия сайта, она успешно сверстана(новая версия включает в себя несколько новых блоков)

могу дать доступ к хостингу, где лежит сверстанный предыдущий сайт, для упрощения работы

особенности

1. На 1 экране 5 баннеров, они меняются 1 за другим. Каждый висит по 4 секунды

2. при нажатии на кнопку ОТПРАВИТЬ данные из формы отправляются на почту и всплывает окно "Ваша заявка принята"

3. при нажатии на товар всплывает окно товара(тоже в приложении)

4. счетчик на всем сайте всегда начинает отсчет с одного значения для любого посетителя

5. при нажатии на фото клиента всплывает увеличенная фотография с возможностью прокрутки фото влево и вправо(галерея) + внизу форма заявки и кнопка ОТПРАВИТЬ

пример - crazyvip.ru/index_dovasiliya.php

6. Сайт должен адаптироваться под все разрешения всех браузеров на всех известных устройствах(windows, mac, планшеты и смартфоны на iOs, Android и тд) при горизонтальной и вертикальной ориентации

7.Должна быть анимация при скроллинге как на framedigital.ru, цифры при скроллинге должны появляться как на grohovitsky.com

присылайте примеры ваших готовых АНАЛОГИЧНЫХ сайтов(с анимацией при скроллинге и которые адаптируются под все устройства)

пишите сроки и стоимость работ

работаю только через СБР.

только с исполнителями с 10+ положительными отзывами, специалиризующимися на верстке

С уважением. Александр