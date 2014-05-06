В прикрепленном ТЗ ссылка на исходник и превьюшку. Исходник не окончательный (будет вылизываться, типа что-то не ровно стоит, тени), но суть не изменится. Вылизанный вариант будет доступен через 1-2 дня. То, что в тексте ТЗ касается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо по макету в PSD сверстать сайт(jpeg в приложении)
есть старая версия сайта, она успешно сверстана(новая версия включает в себя несколько новых блоков)
могу дать доступ к хостингу, где лежит сверстанный предыдущий сайт, для упрощения работы
особенности
1. На 1 экране 5 баннеров, они меняются 1 за другим. Каждый висит по 4 секунды
2. при нажатии на кнопку ОТПРАВИТЬ данные из формы отправляются на почту и всплывает окно "Ваша заявка принята"
3. при нажатии на товар всплывает окно товара(тоже в приложении)
4. счетчик на всем сайте всегда начинает отсчет с одного значения для любого посетителя
5. при нажатии на фото клиента всплывает увеличенная фотография с возможностью прокрутки фото влево и вправо(галерея) + внизу форма заявки и кнопка ОТПРАВИТЬ
пример - crazyvip.ru/index_dovasiliya.php
6. Сайт должен адаптироваться под все разрешения всех браузеров на всех известных устройствах(windows, mac, планшеты и смартфоны на iOs, Android и тд) при горизонтальной и вертикальной ориентации
7.Должна быть анимация при скроллинге как на framedigital.ru, цифры при скроллинге должны появляться как на grohovitsky.com
присылайте примеры ваших готовых АНАЛОГИЧНЫХ сайтов(с анимацией при скроллинге и которые адаптируются под все устройства)
пишите сроки и стоимость работ
работаю только через СБР.
только с исполнителями с 10+ положительными отзывами, специалиризующимися на верстке
С уважением. Александр
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