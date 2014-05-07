Верстка модального окна + правки

Макет - http://goo.gl/Ackt9O Задание для тех, кто знает, что такое viewport, @media а также умеет делать полупрозрачные блоки с градиентной заливкой. Также необходима настройка js touch слайдера с графическими элементами нашего макета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
необходимо сверстать с psd модальное окно и внедрить его на сайт.
Скриншот модального есть во вложении.
Сайт http://i-coupons.ru/
На сайте УЖЕ работает модальное окно, при нажатии на кнопку "Отрыть купон" в текущей и новой вкладке.
После верстки нужно будет его заменить. Документация по функционалу есть, там для вертсальщика ничего сложного нет.
Также нужно немного изменить внешний вид вывода купона. Скрин прилагаю.
ВАЖНО! На скриншоте показано только для верхнего купона, а надо применить ко всем купонам, что по моему упрощает задачу.
Указывайте пожалуйста цену и сроки. Приоритет тому кто по меньшей цене и оптимальным срокам.
Заранее спасибо и хорошего дня
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