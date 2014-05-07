Верстка модального окна + правки

HTML-версткаЗавершен4 заявки179 просмотров
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Здравствуйте.

необходимо сверстать с psd модальное окно и внедрить его на сайт.

Скриншот модального есть во вложении.

Сайт http://i-coupons.ru/

На сайте УЖЕ работает модальное окно, при нажатии на кнопку "Отрыть купон" в текущей и новой вкладке.

После верстки нужно будет его заменить. Документация по функционалу есть, там для вертсальщика ничего сложного нет.

Также нужно немного изменить внешний вид вывода купона. Скрин прилагаю.

ВАЖНО! На скриншоте показано только для верхнего купона, а надо применить ко всем купонам, что по моему упрощает задачу.

Указывайте пожалуйста цену и сроки. Приоритет тому кто по меньшей цене и оптимальным срокам.

Заранее спасибо и хорошего дня

10 лет назад
vebmister
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Zhitlov
Максим 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Максим хороший специалист, сделал все на лучшем уровне. Рекомендую. Буду обращаться еще.
Александр хороший заказчик - четко ставит задачи, адекватно относится к срокам. Положительные эмоции от сотрудничества.
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