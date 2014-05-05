Пагинация phoca gallery

Есть срочная и простенькая работа

есть сайт на Джумла 2.5

вот у него в новостях вот так пагинация выглядит

http://crystalwedding.com.ua/novosti

установили галерею фока

а тут пагинация выглядит плохо, вот так

http://crystalwedding.com.ua/galereya/category/1-svadebnyj-dekor

нужно привести пагинацию фоки к виду как в новостях на сайте

минимальный срок и цена выигрывает. сделать нужно срочно