Пагинация phoca gallery

HTML-версткаЗавершен3 заявки137 просмотров
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Есть срочная и простенькая работа

есть сайт на Джумла 2.5

вот у него в новостях вот так пагинация выглядит

http://crystalwedding.com.ua/novosti

установили галерею фока

а тут пагинация выглядит плохо, вот так

http://crystalwedding.com.ua/galereya/category/1-svadebnyj-dekor

нужно привести пагинацию фоки к виду как в новостях на сайте

минимальный срок и цена выигрывает. сделать нужно срочно

10 лет назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
webelion
Михаил 
42 годаМолдова
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
41 отзыв(-3)
10 лет назад
$7
1 день
Отлично. Работа как и было обещана, выполнена максимально быстро и качественно. Рекоммендую для сотрудничества.
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