Верстка сайта по шаблону на MODX

Здравствуйте. Необходима помощь в редактирование шаблона DLE. 1. Сделать флэш кнопки (Чтобы страницы открывались при нажатии на любую область кнопки). скрин 2. Сделать чтобы при нажатии кнопки одновременно открывалась информация внизу (новость полностью) и слева от слайдов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт: www.live-learn.kz
движок: MODX
необходимо сверстать по шаблону
http://themeforest.net/item/universe-education-college-responsive-template/6741738?WT.ac=search_item&WT.seg_1=search_item&WT.z_author=Esmet (шаблон будет приобретен)
+ вживить в шаблон "онлайн тест" посредством java с определением уровня по итогам теста
+ модернизировать форму онлайн заявки на обучение
+ добавить форму онлайн заявки обучения за рубежом с автоматическим калькулятором
+ верстка внутренних страниц по требованию заказчика
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