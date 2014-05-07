Требуется верстка

Макеты взять можно здесь - http://art-apple.net/psdtohtml.zip Нужна хорошая верстка html5/css3(используем вендорные префиксы, pie для IE8)/немного jquery 4-ех страниц, точнее даже 3, 4-ая один в один почти как главная только с постраничной навигацией. Все что можно сделать средствами ...