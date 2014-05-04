Нужно сделать одну страничку на Друпале

Доброго времени суток дамы и господа! Надо сверстать или прикрутить дизайн из теплейтов на http://finance.aicybe.com (для просмотра сайта нужно ввести мейл в графе регистрация ). Задача сверстать внутренний интерфейс что бы он был юзабельным, и оптимально работал ...