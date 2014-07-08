Сверстать или прикрутить дизайн из теплейтов

$150
HTML-версткаЗавершен3 заявки138 просмотров
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Доброго времени суток дамы и господа!

Надо сверстать или прикрутить дизайн из теплейтов на http://finance.aicybe.com (для просмотра сайта нужно ввести мейл в графе регистрация ).

Задача сверстать внутренний интерфейс что бы он был юзабельным, и оптимально работал на разных резолюшенах. Срок исполнения 4 дня.

Требования к исполнителю:

Опыт работы не менее двух лет c версткой

Ответственность

Соблюдение сроков

Нахождение в сети онлайн (скайп)

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Оплата 100-150$

10 лет назад
CatJZ
34 годаЭстония
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
key1980
Сергей 
43 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$150
4 дня
Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо.!
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