Доброго времени суток дамы и господа!

Надо сверстать или прикрутить дизайн из теплейтов на http://finance.aicybe.com (для просмотра сайта нужно ввести мейл в графе регистрация ).

Задача сверстать внутренний интерфейс что бы он был юзабельным, и оптимально работал на разных резолюшенах. Срок исполнения 4 дня.

Требования к исполнителю:

Опыт работы не менее двух лет c версткой

Ответственность

Соблюдение сроков

Нахождение в сети онлайн (скайп)

Своевременно вносить правки

Есть вопросы — задавайте.

Оплата 100-150$