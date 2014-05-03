Обеспечить кроссбраузерность проекту.

HTML-версткаЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Требуется доработать проект и обеспечить его функциональность в основных браузерах. Работы связаны с JavaScript+jQuery. Детали в переписке.

10 лет назад
noisewell
48 летИталия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад