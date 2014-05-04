Починить эффект анимации в обычном HTML-сайте.

HTML-версткаЗавершен3 заявки134 просмотра
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В копии одностраничного HTML-проекта http://mirpechei.ru/a/ не работает анимация: http://test25.vsemesta.net/

Нужно починить и сообщить в чем была проблема и как ее устранили.

Оплата по факту Webmoney.

HTML
10 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
social_cap
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Помог с выявлением ошибки анимации на сайте. Быстро и недорого, спасибо )
Отличный заказчик. Четкое, поставленное задание, мгновенная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую.
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