Сверстать информационный блок

HTML-версткаЗакрыт8 заявок208 просмотров
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Необходимо ровно сверстать блок, картинка снизу.

10 лет назад
z-zara
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-4)
Выбранный исполнитель
realext
Андрей 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
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