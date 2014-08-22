Верстка html+css+js+смарти

Нужно на эту цмс http://www.kernel-video-sharing.com/ru/ сверстать дизайн cо всем функционалом пример дизайна и функционал покажу на примере действующего проекта

з.ы. движок лицензионный дизайн на смарти от исполнителя требуется по мимо знай смарти ещо и js