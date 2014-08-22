Верстка html+css+js+смарти

HTML-версткаЗакрыт4 заявки301 просмотр
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Нужно на эту цмс http://www.kernel-video-sharing.com/ru/ сверстать дизайн cо всем функционалом пример дизайна и функционал покажу на примере действующего проекта

з.ы. движок лицензионный дизайн на смарти от исполнителя требуется по мимо знай смарти ещо и js

HTMLCSS
10 лет назад
binders
Эдгарс 
47 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MihailRusetskiy
Михаил 
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-2)
10 лет назад
$80
1 день
Хороший исполнитель! Отлично справился с поставленной задачей
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству