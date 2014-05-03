Сверстать резиновый макет. Срочно!

Нужно на эту цмс http://www.kernel-video-sharing.com/ru/ сверстать дизайн cо всем функционалом пример дизайна и функционал покажу на примере действующего проекта з.ы. движок лицензионный дизайн на смарти от исполнителя требуется по мимо знай смарти ещо и js
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать резиновый макет от 1000 до 1400 px
и 2 внутренних страницы
Срок на работу максимум 2 суток.
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