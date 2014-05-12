Отверстать макет

HTML-версткаЗавершен18 заявок241 просмотр
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Отверстать макет + закодить форму отправки на почту. Макет не сложный, предпочтение наименьшему бюджету.

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Дороже 30 баксов заявки не рассматриваются.

10 лет назад
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kambeerhunter
Александр 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
2 дня
Отличная работа по приятной цене, верстка хорошая, однозначно рекомендую.
Четко поставленное, понятное ТЗ. Оплата во время. Вежливое общение. Был рад сотрудничеству. Рекомендую.