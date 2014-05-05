Натянуть вёрстку на WP

$15
HTML-версткаЗавершен3 заявки224 просмотра
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есть всёрстка, необходимо натянуть на сайт 1lsk.ru, Важно сделать как можно быстрее!

10 лет назад
HeardInPrayer
Семён 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
eremenko-evgeniy
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$20
1 день
Очень доволен сотрудничеством. Переделал верстку и натянул на сайт быстро, был на связи, сделал на отлично! Рекомендую!
Отличный работодатель. Своевременная предоплата/постоплата. Всегда на связи. Быстрая проверка. Всем рекомендую!
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