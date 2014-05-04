Баннер и форма отправки сообщения

Необходимо Поставить на сайт баннер+форма отправки сообщения.

В приложении документ ворд,показано как необходимо все сделать,задача простая,жду Ваших предложений !

Сайт на самописной CMS на PHP с понятным аккуратным кодом. но знания PHP как я понимаю нужны минимальные больше джеквери и верстка !

Сделать необходимо сегодня,чем раньше тем лучше и сразу на сервере,фтп предоставлю!

Бюджет до 50 у.е.