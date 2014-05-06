Срочно 1 страница

Макеты взять можно здесь - http://art-apple.net/psdtohtml.zip Нужна хорошая верстка html5/css3(используем вендорные префиксы, pie для IE8)/немного jquery 4-ех страниц, точнее даже 3, 4-ая один в один почти как главная только с постраничной навигацией. Все что можно сделать средствами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна статичная верстка простой страницы с Js эффектом подгрузки
Page2_rosterkieranunclicked - начальное состояние
По клику на Kieran Kilgo получаем hover Page2_rosterkieranclicked
и затем подгружается
Page3_progress
Требования
- сделать это сегодня
- pixel perfect
- html5, css3, jQuery
- во время сдачи проекта быть на связи для быстрой правки если таковая понадобится
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