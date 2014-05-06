Срочно 1 страница

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$50
HTML-версткаЗавершен3 заявки261 просмотр
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Нужна статичная верстка простой страницы с Js эффектом подгрузки

Page2_rosterkieranunclicked - начальное состояние

По клику на Kieran Kilgo получаем hover Page2_rosterkieranclicked

и затем подгружается

Page3_progress

Требования

- сделать это сегодня

- pixel perfect

- html5, css3, jQuery

- во время сдачи проекта быть на связи для быстрой правки если таковая понадобится

10 лет назад
Elvena
Ольга 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
realext
Андрей 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Все прошло успешно, правки были внесены быстро. Спасибо
Приятный заказчик, оплата своевременна.
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