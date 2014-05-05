Верстка новых страниц сайта с js

Макет - http://goo.gl/Ackt9O Задание для тех, кто знает, что такое viewport, @media а также умеет делать полупрозрачные блоки с градиентной заливкой. Также необходима настройка js touch слайдера с графическими элементами нашего макета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка новых страниц сайта на базе уже созданных. Страница КАТАЛОГА, страница с ТОВАРОМ (здесь серьезная доработка), страница КОРЗИНЫ. На страницах предполагается интерактив в виде функциональных попапов (отправка комментария), слайдеров и встроенного калькулятора
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