Сверстать 2 лендинга

HTML-версткаЗавершен31 заявка347 просмотров
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Нужно сверстать 2 лендинга. По срокам- чем быстрее- тем лучше. Пример одного лендинга http://4dvd.ru/. Но по длине/объёму в 3 раза меньше/короче. Прошу писать цену и срок. Общение по скайпу, прошу указывать свой скайп.

10 лет назад
strongman
Даниил 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
web-nets
Игорь 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$100
2 дня
Супер исполнитель, без нареканий. Грамотно, в срок, всегда на связи. Всем советую и буду обращаться сам!!!
Положительный заказчик. Оплата моментальная. Четкое ТЗ по проекту. Всем доволен. Рекомендую к сотрудничеству.
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