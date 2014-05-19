Верстка спортивного сайта

Добрый день.

Ищу исполнителя для верстки сайта. Сайт спортивной тематики. Сверстать нужно главную страницу, и 7 (семь) внутренних. Бюджет проекта 200 долларов. На выходе архив с хтмл версткой.

Прошу заявки оставлять только опытных верстальщиков. Т.к. нужна качественная верстка, на html5, CSS3, и с использованием технологии LESS, Респонсив а так же иногда нужно какие то плагины на jQuery использовать. Подробнее о технических требований к верстке обговорю с исполнителем.

Макет сайта получит исполнитель или кандидат в исполнители в приват.

Бюджет 200 долларов - ВэбМани. Срок согласуем отдельно.