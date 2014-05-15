Верстка Лэндинга по PSD макету

В прикрепленном ТЗ ссылка на исходник и превьюшку. Исходник не окончательный (будет вылизываться, типа что-то не ровно стоит, тени), но суть не изменится. Вылизанный вариант будет доступен через 1-2 дня. То, что в тексте ТЗ касается ...
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Требуется КАЧЕСТВЕННО сверстать лэндинг и всплывающее окно с описанием машины.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/01_index_06.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/02_popup_2.png
Где нужно приделать слайдеры.
Автопарк, отзывы наполнять уникальным контентом не нужно.
Требуется просто продублировать слайдеры одинаковыми элементами.
2 дня, 1500р
Вход: качественный PSD Макеты лэндинга и всплывающего окна
Выход: html, css, js, картинки
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