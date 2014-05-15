Верстка Лэндинга по PSD макету

Привет есть задачка по добавлению слайдера на главную это нужно сделать Кроссбраузерно и адаптивно. На самом сайте уже есть и кроссбраузерность и адаптивность. Вот сюда http://www.**** (ссылку в приват предоставлю) Часть кода можно взять с внутренней http://www.p..... где ...