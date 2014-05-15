Верстка Лэндинга по PSD макету

$50
HTML-версткаЗавершен22 заявки257 просмотров
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Требуется КАЧЕСТВЕННО сверстать лэндинг и всплывающее окно с описанием машины.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/01_index_06.png

https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/02_popup_2.png

Где нужно приделать слайдеры.

Автопарк, отзывы наполнять уникальным контентом не нужно.

Требуется просто продублировать слайдеры одинаковыми элементами.

2 дня, 1500р

Вход: качественный PSD Макеты лэндинга и всплывающего окна

Выход: html, css, js, картинки

10 лет назад
Dimon2la
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
web-nets
Игорь 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$42
2 дня
Игорь оперативно связался со мной, предложил свои услуги. Выполнил работу качественно, внес изменения в вёрстку по моей просьбе на этапе сдачи работы. Спасибо.
Снова доволен сотрудничеством с Дмитрием. Оперативная оплата. ТЗ как всегда четкое. Исходники дизайна предоставляет отличные, что очень упрощает работу. Рекомендую сотрудничать.
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