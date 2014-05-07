Верстка сайта по безлимитным тарифам

$300
HTML-версткаЗавершен16 заявок237 просмотров
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Очень важный для нас проект, поэтому будем исходить из профессионализма.

Задача: сверстать 3 типовые страницы, под 2 разрешения: до 1366 и от 1366 пикселей. В каждой из этих страниц будет по 4 варианта шапки. С точки зрения верстки ничего сложного нет - никаких "кривых" элементов, все достаточно логично, но необходимо учесть некоторые JS-особенности.

2 внутренние страницы - обычные. Главная страница - лендинг. Переходы на обычные пункты меню должны "съезжать" сайт к нужному разделу. При выборе тарифа DIV с блоком тарифа должен "съезжать" вправо-влево для выбора.

Понравившимся исполнителям вышлю PSD-шки, они там под 400 Мегабайт(

Верстка сайта
10 лет назад
triadasite
Сергей 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
CodeGroup
Николай 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$400
10 дней
Работаю с Сергеем не в 1 раз. Сотрудничество на высоте! Сергей, очень хороший менеджер и настоящий профессионал в управлении проектами. Приятно с Вами сотрудничать! Буду рад дальнейшему плодотворному сотрудничеству! Рекомендую другим фрилансерам Сергея как ответственного, вежливого, порядочного заказчика! Добра, и успехов Вам, Сергей!
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