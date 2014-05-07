Вёрстка адаптивного проекта

$500
HTML-версткаЗавершен17 заявок311 просмотров
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Нужно сверстать 20 макетов, адаптивная вёрстка

10 лет назад
maysk
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
CodeGroup
Николай 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$500
15 дней
Спасибо за сложный и интересный проект. Очень приятно с Вами сотрудничать. Чёткое ТЗ, качественные макеты, быстрая коммуникация. Предоплата перед началом работ, и оплата сразу после проверки и утверждения. Никаких задержек. Спасибо Вам Сергей! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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