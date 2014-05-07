Pixel perfect верстка с элементами адаптивности

$500
HTML-версткаЗавершен1 заявка187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать по готовым макетам 9 шаблонов сайта. Pixel perfect. Элементы адаптивной верстки.

10 лет назад
renabu
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
10 лет назад
$450
7 дней
Профессионально, аккуратно, точно в срок. Умение проанализировать задачу и добиться идеального результата. Сайт корректно отображается на компьютерах и мобильных устройствах. Отдельным плюсом ie7. Всегда в доступе. Моментальная реакция. В общем, впечатления очень положительные. Рекомендую.
С Еленой комфортно и приятно работать! Как человек – приятная и доброжелательная, как заказчик – уважающая, терпеливая! Спасибо Вам!
  • Похожие заказы

  • Технический специалист

    Требуется на постоянную работу (полная занятость, работа удаленная) специалист в технический отдел. Основные обязанности создание и верстка сайтов. Разработка мобильных приложений (на конструкторе http://maker-apps.ru/, это просто). Обязательно хорошее знание html, CSS, PHP. Опыт работы с ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обновить шаблон и доработать движок DLE

    Обновил движок DLE с 5.2 до актуальной версии - нужно доработать шаблон, чтобы работали комментарии и остальное на сайте. Никаких дополнительных модулей не установлено, всё стандартно. В данный момент после обновления на сайте неправильно отображаются ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $30

    Нужно сверстать лендинг под фиксированную ширину. В приложении картинка, макет в psd предоставим.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка LandingPage

    $50

    Здравствуйте, господа! Нужно сверстать страницу Landing Page. что должно работать: - форма отправки заявки - форма формирования заказа (js) - слайдер букетов. - Плавное и красивое появление преимуществ, отзывов (jq, js?) Вроде бы все :)

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    Нужна верстка несложного магазина. ТЗ скину лично претенденту. Нужен ответственный человек с опытом, который сделает все в срок, без халтуры. Бюджет укажете сами после просмотра макетов и ТЗ, после этого будем договариваться о сроках ...

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать сайт

    Необходимо по макету в PSD сверстать сайт(jpeg в приложении) есть старая версия сайта, она успешно сверстана(новая версия включает в себя несколько новых блоков) могу дать доступ к хостингу, где лежит сверстанный предыдущий сайт, для упрощения работы особенности 1. На ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка Лэндинга по PSD макету

    $50

    Требуется КАЧЕСТВЕННО сверстать лэндинг и всплывающее окно с описанием машины. https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/01_index_06.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/02_popup_2.png Где нужно приделать слайдеры. Автопарк, отзывы наполнять уникальным контентом не нужно. Требуется просто продублировать слайдеры одинаковыми элементами. 2 дня, 1500р Вход: качественный PSD Макеты лэндинга и всплывающего окна Выход: html, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать

    $28

    Так как шапка большая, тяжелая, остальное все что б без картинок, средствами css3. Если для этого нужно что-то видоизменить - не проблема. Например кнопки (заказать звонок, подробнее) сделать немного другими, градиентом линейным Надо что бы получилось как ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад