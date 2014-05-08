Верстка страницы сайта

В прикрепленном ТЗ ссылка на исходник и превьюшку. Исходник не окончательный (будет вылизываться, типа что-то не ровно стоит, тени), но суть не изменится. Вылизанный вариант будет доступен через 1-2 дня. То, что в тексте ТЗ касается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет в PSD.
Нужно сверстать главную страницу, верстка на div (не табличная).
Необходимо корректное отображение в броузерах:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, а также на смартфонах и планшетах.
HTML должен быть валидным, проверка валидности http://validator.w3.org/
PSD можно скачать здесь: http://vvo.biz/design/m.psd
Примерную структуру HTML, как нужно сверстать меню и новости, вышлю дополнительно.
Укажите пожалуйста сроки, цену.
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