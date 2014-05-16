Адаптировать под мобилки

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этот сайт не адаптируется почему то на мобилке http://www.oknastreet.ru/

Надо исправить. Прислать файлом, я размещу на сайте.

а вот этот адаптируется http://www.art-designs.ru/

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10 лет назад
vasilisa1210
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alekspon
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
единственный быстро понял суть вопроса и нашел лучшее решение
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