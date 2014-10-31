Спасобо за оперативную работу. Очень приятно работать, т.к не надо долго объяснять а все улавливаеться с полу слова. В Литве все удивлены такой оперативности и я в правду начал задумываться о том, что а может и правда что Литовцы "тормоза" :) Рекомендую.