alekspon

Александр alekspon

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Адаптивные сайты на WP Bitrix Joomla OpenCart MODX PHP HTML

    Создаю АДАПТИВНЫЕ (responsive) верстки из фиксированных, для корректного отображения на всех МОБИЛЬНЫХ устройствах (с минимальными изменениями в HTML-коде). 

    Верстка и программирование, WordPress, Joomla, OpenCart, Bitrix, MODX, PHP, JScript, HTML, CSS.

      PHPWordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaMODXБитрикс
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      Отзывы заказчиков
      julpromy
      Юлия 
      42 годаРоссия
      15 лет в сервисе
      Была
      2 года назад
      $52
      10 баллов
      8 лет назад
      Сделать адаптивную вёрстку
      Безупречное выполнение по качеству и срокам. Однозначные рекомендации!
      Положительные впечатления, четко поставленные задачи и своевременная оплата, рекомендую!
      Ответный отзыв
      Lugen
      49 летРоссия
      12 лет в сервисе
      Была
      2 года назад
      $80
      10 баллов
      8 лет назад
      Адаптивный дизайн для сайта на битрикс.
      Александр оперативно и качественно выполнил заказ на создание адаптивной вёрстки сайта. Рекомендую, как настоящего профессионала. Планирую обращаться в дальнейшем.
      Рад сотрудничеству с Людмилой, приятное общение, компетентный заказчик, полное взаимопонимание, своевременная оплата с премиальными надбавками, побольше бы таких заказчиков!
      Ответный отзыв
      Jucas
      40 летЛитва
      10 лет в сервисе
      Был
      8 месяцев назад
      $25
      10 баллов
      9 лет назад
      Изменения на сайте на WordPress платформе
      Спасобо за оперативную работу. Очень приятно работать, т.к не надо долго объяснять а все улавливаеться с полу слова. В Литве все удивлены такой оперативности и я в правду начал задумываться о том, что а может и правда что Литовцы "тормоза" :) Рекомендую.
      :)) Подробно по пунктам были описаны задачи по сайту, вопросов почти не было, полное взаимопонимание, оплата вовремя!
      Ответный отзыв
      webteem
      Сергей 
      31 годРоссия
      16 лет в сервисе
      Был
      8 лет назад
      $25
      10 баллов
      9 лет назад
      Посадить верстку лендинга на WordPress
      Все отлично, спасибо за работу
      Все четко и оперативно, оплата в срок по договоренности, рекомендую
      Ответный отзыв
      _den_
      Денис 
      46 летБеларусь
      10 лет в сервисе
      Был
      5 лет назад
      $80
      10 баллов
      9 лет назад
      Натянуть свёрстанный сайт на CMS
      Всё чётко и в срок. Всегда на связи. Рекомендую Александра - отличный специалист
      С Денисом работалось легко и понятно, оплата сразу, сотрудничеством доволен!
      Ответный отзыв
      HTML-верстка
      10 отзывов
      от $20
      от 2 дней
      #439