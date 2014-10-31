Адаптивные сайты на WP Bitrix Joomla OpenCart MODX PHP HTML
Создаю АДАПТИВНЫЕ (responsive) верстки из фиксированных, для корректного отображения на всех МОБИЛЬНЫХ устройствах (с минимальными изменениями в HTML-коде).
Верстка и программирование, WordPress, Joomla, OpenCart, Bitrix, MODX, PHP, JScript, HTML, CSS.
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта "Спа бассейны"251 просмотр
- Адаптив верстка сайта Образовательная Кинезиология178 просмотров
- Адаптивная верстка сайта Доставка и продажа пилома188 просмотров
- Адаптивная верстка сайта "Бассейны ..."176 просмотров
- Адаптивная верстка сайта Капитальный ремонт двигат160 просмотров
- Адаптивная верстка сайта "Арендовать авто"191 просмотр
- Адаптивная верстка сайта "Стоянка в Домодедово"166 просмотров
- Адаптивная верстка сайта магазина147 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга "Глобал Консалтинг"144 просмотра
- Адаптивная верстка сайта турфирмы «Venera-tour»151 просмотр
- Адаптивная верстка "Инет магазин массажных кресел"189 просмотров
- Адаптивная верстка "Клиника остеопатии в Москве"195 просмотров
Отзывы заказчиков
$52
10 баллов
8 лет назад
Безупречное выполнение по качеству и срокам. Однозначные рекомендации!
Ответный отзыв
Положительные впечатления, четко поставленные задачи и своевременная оплата, рекомендую!
$80
10 баллов
8 лет назад
Александр оперативно и качественно выполнил заказ на создание адаптивной вёрстки сайта. Рекомендую, как настоящего профессионала. Планирую обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству с Людмилой, приятное общение, компетентный заказчик, полное взаимопонимание, своевременная оплата с премиальными надбавками, побольше бы таких заказчиков!
$25
10 баллов
9 лет назад
Спасобо за оперативную работу. Очень приятно работать, т.к не надо долго объяснять а все улавливаеться с полу слова. В Литве все удивлены такой оперативности и я в правду начал задумываться о том, что а может и правда что Литовцы "тормоза" :) Рекомендую.
Ответный отзыв
:)) Подробно по пунктам были описаны задачи по сайту, вопросов почти не было, полное взаимопонимание, оплата вовремя!
$25
10 баллов
9 лет назад
Все отлично, спасибо за работу
Ответный отзыв
Все четко и оперативно, оплата в срок по договоренности, рекомендую
$80
10 баллов
9 лет назад
Всё чётко и в срок. Всегда на связи. Рекомендую Александра - отличный специалист
Ответный отзыв
С Денисом работалось легко и понятно, оплата сразу, сотрудничеством доволен!
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10 отзывов
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