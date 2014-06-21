Здравствуйте, интересует вёрстка простого сайта. Скрины по ссылке (исходники в psd) https://drive.google.com/drive/folders/0B-kL3SDtJEKgRTlCczNXX3diOXM?usp=sharing
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. К существующему сайту http://monro24.by необходимо сверстать несколько новых страниц Пояснения по страницам: [list][*]Главная (существующая страница - http://monro24.by/) сверху слайдер на всю ширину экрана в баннерах стиль рамки задаётся css[*]Каталог (существующая страница - http://monro24.by/catalog.php) в зависимости от разрешения экрана показываем либо "Каталог 4 модели" ...Завершен7 лет назад
Необходимо выполнить вёрстку страниц сайта. Обязательно кроссбраузерность, валидность Исходники в PSD Скриншоты страниц: https://goo.gl/photos/eUFAJjZNZKHaeWYK6Завершен8 лет назад
Требуется выполнить вёрстку страниц сайта (HTML5 + CSS3 + JQuery, валидность, кроссбраузерность) Исходники в PSD Отдельно жду предложений по интеграции его на любую адекватную cms Требования: - три валюты - три цены: цена склада, оптовая цена, розница - два домена: оптовый ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Есть свёрстанные страницы сайта. Нужно натянуть их на любую популярную CMS. Страницы: http://mobilewash.by/main.html http://mobilewash.by/about.html http://mobilewash.by/benefits.html http://mobilewash.by/comments.html http://mobilewash.by/contacts.html http://mobilewash.by/onmap.html http://mobilewash.by/partners.html http://mobilewash.by/photo_video.html http://mobilewash.by/production.html http://mobilewash.by/production_means_for_cleaning.html http://mobilewash.by/production_means_for_cleaning_means.html http://mobilewash.by/sertification.html http://mobilewash.by/services&costs.html http://mobilewash.by/vacancies.html http://mobilewash.by/washercall.htmlСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сверстать сайт (по сути переделать старый - favorini.ru) Можно пользоваться вёрсткой старой версии сайта. Пояснения по скриншотам: 1 страница - основная картинка - слайдер из нескольких фото - при клике на неё попадаем в коллекции - кнопка смотреть больше ...Завершен9 лет назад
Нужно выполнить вёрстку страниц сайта (HTML5 + CSS3 + JQuery + Валидность + Кроссбраузерность) + интегрировать всё это на любую free CMS Меню трехуровневое. Все новые страницы будут по сути статические (текст+картинки)Завершен9 лет назад
Нужно выполнить вёрстку страниц сайта. Обязательно кроссбраузерность, валидность Исходники в PSD Единственный нюанс, на странице ТАБУРЕТКА_КРЕСЛО-ДЛЯ-РУКОВОДИТЕЛЕЙ_ATLANT.jpg сначала выбираем "механизм", в зависимости от него аяксом подгружаем "материал" и в зависимости от этих двух параметров грузятся цвета и появляется цена ...Завершен10 лет назад