_den_

Денис _den_

 
46 летБеларусь/Брест
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Вёрстка дополнительных страниц к существующему сайту

    Здравствуйте. К существующему сайту http://monro24.by необходимо сверстать несколько новых страниц Пояснения по страницам: [list][*]Главная (существующая страница - http://monro24.by/) сверху слайдер на всю ширину экрана в баннерах стиль рамки задаётся css[*]Каталог (существующая страница - http://monro24.by/catalog.php) в зависимости от разрешения экрана показываем либо "Каталог 4 модели" ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Вёрстка сайта html+css+js (+предложение по интеграции на CMS)

    Требуется выполнить вёрстку страниц сайта (HTML5 + CSS3 + JQuery, валидность, кроссбраузерность) Исходники в PSD Отдельно жду предложений по интеграции его на любую адекватную cms Требования: - три валюты - три цены: цена склада, оптовая цена, розница - два домена: оптовый ...

    JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Натянуть свёрстанный сайт на CMS

    Здравствуйте! Есть свёрстанные страницы сайта. Нужно натянуть их на любую популярную CMS. Страницы: http://mobilewash.by/main.html http://mobilewash.by/about.html http://mobilewash.by/benefits.html http://mobilewash.by/comments.html http://mobilewash.by/contacts.html http://mobilewash.by/onmap.html http://mobilewash.by/partners.html http://mobilewash.by/photo_video.html http://mobilewash.by/production.html http://mobilewash.by/production_means_for_cleaning.html http://mobilewash.by/production_means_for_cleaning_means.html http://mobilewash.by/sertification.html http://mobilewash.by/services&amp;costs.html http://mobilewash.by/vacancies.html http://mobilewash.by/washercall.html

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вёрстка сайта html+css+js

    Необходимо сверстать сайт (по сути переделать старый - favorini.ru) Можно пользоваться вёрсткой старой версии сайта. Пояснения по скриншотам: 1 страница - основная картинка - слайдер из нескольких фото - при клике на неё попадаем в коллекции - кнопка смотреть больше ...

    JavascriptВерстка сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать HTML + интеграция на любую CMS

    Нужно выполнить вёрстку страниц сайта (HTML5 + CSS3 + JQuery + Валидность + Кроссбраузерность) + интегрировать всё это на любую free CMS Меню трехуровневое. Все новые страницы будут по сути статические (текст+картинки)

    HTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вёрстка страниц сайта html+css+js

    Нужно выполнить вёрстку страниц сайта. Обязательно кроссбраузерность, валидность Исходники в PSD Единственный нюанс, на странице ТАБУРЕТКА_КРЕСЛО-ДЛЯ-РУКОВОДИТЕЛЕЙ_ATLANT.jpg сначала выбираем "механизм", в зависимости от него аяксом подгружаем "материал" и в зависимости от этих двух параметров грузятся цвета и появляется цена ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
htmljpg
25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
день назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Html, css вёрстка для десктопа и мобильных устройств
Денис, отличный заказчик! Хорошо сработались и нашли общий язык. От сотрудничества остались лишь позитивные эмоции. Рекомендую к сотрудничеству!
Всё идеально! Энрике отличный специалист. Сроки соблюдены, даже с опережением графика. Работа выполнена качественно. Буду обращаться ещё. Рекомендую.
Ответный отзыв
beshleyofp
Руслан 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$90
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка дополнительных страниц к существующему сайту
Работаем не первый раз, все отлично. Рекомендую.
Отличный специалист. Как всегда, на высоте. Рекомендую.
Ответный отзыв
beshleyofp
Руслан 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка страниц сайта html+css+js+jquery
Денис отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Отлично Всё было сделано качественно и в срок Приятно работать
Ответный отзыв
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка сайта html+css+js (+предложение по интеграции на CMS)
Доволен работой с Денисом!
Толковый специалист. Сверстал и реализовал всё на OpenCart Рекомендую
Ответный отзыв
alekspon
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Натянуть свёрстанный сайт на CMS
С Денисом работалось легко и понятно, оплата сразу, сотрудничеством доволен!
Всё чётко и в срок. Всегда на связи. Рекомендую Александра - отличный специалист
Ответный отзыв