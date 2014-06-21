Нужно выполнить вёрстку страниц сайта. Обязательно кроссбраузерность, валидность Исходники в PSD Единственный нюанс, на странице ТАБУРЕТКА_КРЕСЛО-ДЛЯ-РУКОВОДИТЕЛЕЙ_ATLANT.jpg сначала выбираем "механизм", в зависимости от него аяксом подгружаем "материал" и в зависимости от этих двух параметров грузятся цвета и появляется цена ...