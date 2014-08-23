html5, css3, javascript, jquery
Команда занимается следующими стадиями разработки:
- planning the Project;
- prototyping;
- design;
- front-end;
- back-end;
- running the Project;
- optimization.
Имеется опыт создания проектов различного уровня как с нуля, так и подключение в проект на разных этапах разработки.
Дизайн - все, начиная от landing-page и заканчивая крупными проектами с четким продумыванием юзабилити и получения максимальной конверсии.
Примеры работ:
Примеры работ:
- http://csgo.gl - html/css/angularJS
- http://spb.provy.ru - html/css/jquery/JS
- http://csgo.in/#/ - html/css/angularJS/jquery/JS
- http://yes-tm.com/ - html/css/jquery/js
- http://hqdesigns.in - html/css/angularJS - пока домен не активен
Примеры работ:
примеры:
Портфолио
- CS GO Casino235 просмотров
- KinGames336 просмотров
- Landing page312 просмотров
- Flat дизайн356 просмотров
- Http://abu-motors.dp.ua305 просмотров
- Http://centrkv.ru220 просмотров
- Sipmaster.ru283 просмотра
- Spb.provy.ru 286 просмотров
- Http://spb.beeline-connect.ru308 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
9 лет назад
Отлично. Толковый исполнитель. Всё сделано грамотно. Все замечания/поправки учтены. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, было приятно работать. Четко и доступно объясняет что необходимо сделать. Оплатил моментально. Надеюсь на сотрудничество и в будущем.
HTML-верстка
1 отзыв
от $7
#1248
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$7/час
от $100от 2 дней
#860
Дизайн сайтов
нет отзывов
$7/час
от $70от 2 дней
#1912
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $30от 2 часов
#2220