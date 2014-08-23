danilka92

Данил Пасько danilka92

 
31 годУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
html5, css3, javascript, jquery

Команда занимается следующими стадиями разработки:

  • planning the Project;
  • prototyping;
  • design;
  • front-end;
  • back-end;
  • running the Project;
  • optimization.
Команда из 9 человек, которая включает в себя 1 дизайнера, 5 frontend и 3  backend разбратчика. Средний опыт разработчика 3 года.

Имеется опыт создания проектов различного уровня как с нуля, так и подключение в проект на разных этапах разработки.

Дизайн - все, начиная от landing-page и заканчивая крупными проектами с четким продумыванием юзабилити и получения максимальной конверсии.

Примеры работ:

Frontend - html/css/jquery/js/angolarJS - то, в чем никогда не возникнет проблем. Достаточно сильный скилл angularJS позволяет создавать одностраничные онлайн-приложения. Less/sass , ajax - все это применялось не один раз и заострять на таком внимание даже не имеет смысла.

Примеры работ:

Работа с cms - используем CMS wordpress начиная с версии 2.6. Написан не один десяток новых тем и плагинов с нуля. Еще большее количество готовых было переделано под нужды заказчиков.

Примеры работ:

Backend - чистый  php, а также framework codeigniter, yii2. За последнее время освоен на уверенном уровне nodeJS. Имеется опыт работы с базами данных до 100гб. С онлайн в 10-15 тыс человек. Знаем как решать проблемы с перенагрузками и оптимизировать работоспособность проекта любого уровня

примеры:

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSjQueryAjaxYiiSASSNode.jsCodeIgniter
Портфолио
Отзывы заказчиков
_den_
Денис 
46 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Вёрстка сайта html+css+js
Отлично. Толковый исполнитель. Всё сделано грамотно. Все замечания/поправки учтены. Рекомендую
Очень хороший заказчик, было приятно работать. Четко и доступно объясняет что необходимо сделать. Оплатил моментально. Надеюсь на сотрудничество и в будущем.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $7
#1248
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от $70от 2 дней
#1912
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$15/час
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#2220