html5, css3, javascript, jquery

Команда занимается следующими стадиями разработки:

planning the Project;

prototyping;

design;

front-end;

back-end;

running the Project;

optimization.

Команда из 9 человек, которая включает в себя 1 дизайнера, 5 frontend и 3 backend разбратчика. Средний опыт разработчика 3 года.

Имеется опыт создания проектов различного уровня как с нуля, так и подключение в проект на разных этапах разработки.

Дизайн - все, начиная от landing-page и заканчивая крупными проектами с четким продумыванием юзабилити и получения максимальной конверсии.

Примеры работ:

Frontend - html/css/jquery/js/angolarJS - то, в чем никогда не возникнет проблем. Достаточно сильный скилл angularJS позволяет создавать одностраничные онлайн-приложения. Less/sass , ajax - все это применялось не один раз и заострять на таком внимание даже не имеет смысла.

Примеры работ:

Работа с cms - используем CMS wordpress начиная с версии 2.6. Написан не один десяток новых тем и плагинов с нуля. Еще большее количество готовых было переделано под нужды заказчиков.

Примеры работ:

Backend - чистый php, а также framework codeigniter, yii2. За последнее время освоен на уверенном уровне nodeJS. Имеется опыт работы с базами данных до 100гб. С онлайн в 10-15 тыс человек. Знаем как решать проблемы с перенагрузками и оптимизировать работоспособность проекта любого уровня

примеры: