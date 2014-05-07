Натянуть новый готовый шаблон на Joomla

$10
HTML-версткаЗакрыт7 заявок164 просмотра
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Есть простой сайт с несколькими статичными стр.

Нужно натянуть на него другой бесплатный шаблон http://template-joomla.ru/shablony-zootemplate/item/210-zt-lago и добавить Новости c автовыводом анонсов новостей на индексную.

В обновленном виде перенести на др. домен.

Функционал трогать не нужно.

Цена $10 в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

Оплата по факту киви или приват.деньги для Украины

Joomla
10 лет назад
StraightWeb
Алексей 
60 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад