Вёрстка + натяжка NetCat

Здравствуйте посмотрите вот этот проект

yadi.sk/d/hY6O9cqcLorFQ исходники

work.atcon.ru/ то, что уже свёрстано.

vrk1.ru нужно внедрить дизайн на этот сайт. Сайт сделан на неткате.

Необходимо доверстать, что не свёрстано, и натянуть на движок NetCat

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