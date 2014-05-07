Вёрстка + натяжка NetCat

HTML-версткаЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Здравствуйте посмотрите вот этот проект

yadi.sk/d/hY6O9cqcLorFQ исходники

work.atcon.ru/ то, что уже свёрстано.

vrk1.ru нужно внедрить дизайн на этот сайт. Сайт сделан на неткате.

Необходимо доверстать, что не свёрстано, и натянуть на движок NetCat

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10 лет назад
Alexrfs
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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